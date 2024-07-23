Все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни, — Владимир Зеленский

Во время встречи с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Президент Украины подчеркнул, что самое важное — не терять жизнь людей.

Президент Украины встретился с Государственным секретарем Святого Престола

23 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином во время его визита в Киев.

Во время встречи особое внимание было уделено решению первого саммита мира и роли Ватикана в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.

«Это сильный сигнал со стороны Ватикана, спасибо за такую ​​поддержку. И благодарны за ваше участие в Саммите в Швейцарии. Это первый шаг на пути к миру, все шаги ценны. Важно, что вы тоже это поддерживаете. Мы все понимаем, что должны закончить этот путь как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни», – подчеркнул Глава государства.

Собеседники также обсудили результаты встречи Владимира Зеленского с Папой Франциском в июне этого года на полях саммита G7 в Италии. Глава государства поблагодарил Папу Франциска за его молитвы ради мира для Украины и призывы к возвращению украинских пленных домой.

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин обстоятельно обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, в том числе ракетный удар РФ по детской больнице «Охматдет», и сложную гуманитарную ситуацию в нашей стране.

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