Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Китаю

16:25, 23 липня 2024
Це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Китаю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 липня прибув до Китаю.

У КНР він планує провести переговори з своїм китайським колегою Ван І.

«Попереду розлогі, докладні, предметні переговори з китайським колегою Ван І щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями», - зазначив Кулеба у соцмережах.

За його словами, також заплановано обговорити двосторонні відносини між країнами.

Очліьник українського МЗС вважає, що Китаю варто переглянути відносини з Україною крізь призму стратегічних відносин з Європою, оскільки нещодавно Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС.

Кулеба також зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни рф проти України. Також це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Спроба вбивства Трампа: директорка секретної служби США розлютила законодавців відсутністю чітких відповідей

Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл розлютила законодавців від обох партій нечіткими відповідями щодо стрілянини по Дональду Трампу

Ті, хто вчасно оновив військово-облікові дані, отримали спеціальну галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Військовозобов’язаних, які оновили дані в строк, помітили спеціальною позначкою в Резерв+.

Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова