Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до Китаю

Це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 липня прибув до Китаю.

У КНР він планує провести переговори з своїм китайським колегою Ван І.

«Попереду розлогі, докладні, предметні переговори з китайським колегою Ван І щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями», - зазначив Кулеба у соцмережах.

За його словами, також заплановано обговорити двосторонні відносини між країнами.

Очліьник українського МЗС вважає, що Китаю варто переглянути відносини з Україною крізь призму стратегічних відносин з Європою, оскільки нещодавно Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС.

Кулеба також зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни рф проти України. Також це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.

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