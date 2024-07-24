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Укрзалізниця збільшила кількість місць із Києва до Одеси на курортний сезон: графік поїздів

00:00, 24 липня 2024
УЗ через стійкий попит пасажирів за маршрутом Київ - Одеса додає нові рейси за цим напрямком.
Укрзалізниця збільшила кількість місць із Києва до Одеси на курортний сезон: графік поїздів
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Укрзалізниця додала місця на рейси із Києва до Одеси у піковий сезон перевезень.

В УЗ зазначили, що два тижні тому запустили Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ - Одеса. Період показав стійкий попит пасажирів на цей напрямок.

Так, починаючи з 24 липня Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також  - 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:

  • відправка з Києва о 6:03, прибуття до Одеси - о 13:34;
  • зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

«В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами. Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів», - зазначає перевізник.

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