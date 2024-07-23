Во Львове в многоэтажке взорвалась газовая горелка, фото

Во Львове в одной из квартир многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
75-летняя женщина решила приготовить еду, а в результате получила ожоги лица и рук.
«Спасатели оказали пострадавшей в медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась», - заявили в ГСЧС.
Спасатели напомнили гражданам, что газовая туристическая горелка должна использоваться только на открытом воздухе.
«Не рекомендуем пользоваться им дома!», - добавили в ведомстве.
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