Во Львове в многоэтажке взорвалась газовая горелка, фото

75-летняя женщина решила приготовить еду, а в результате получила ожоги лица и рук.

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Во Львове в одной из квартир многоэтажки взорвалась туристическая газовая горелка. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

75-летняя женщина решила приготовить еду, а в результате получила ожоги лица и рук.

«Спасатели оказали пострадавшей в медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась», - заявили в ГСЧС.

Спасатели напомнили гражданам, что газовая туристическая горелка должна использоваться только на открытом воздухе.

«Не рекомендуем пользоваться им дома!», - добавили в ведомстве.

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