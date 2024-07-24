На Закарпатье задержаны злоумышленники, которые планировали заработать более 30 000 долларов на переправке призывников за границу

Стоимость переправки варьировалась, в частности в зависимости от того, будет ли проходить путь по суше, или через реку.

На Закарпатье задержали двух человек, которые планировали заработать более 30 тысяч долларов на незаконной переправке мужчин за границу. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, двоим жителям Мукачевщины доложено о подозрении в незаконной переправке группы лиц через государственную границу по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что закарпатцы наладили механизм противоправного пересечения госграницы и искали «клиентов» как среди местных жителей, так и среди жителей других областей. Для них планировали маршрут в Венгрию в обход официальных пунктов пропуска.

Стоимость переправки варьировалась, в частности в зависимости от того, будет ли проходить путь по суше или через реку. В среднем с человека брали 7000 долларов.

Двое закарпатцев задержали в с. Перекресток на Береговщине при попытке незаконно переправить в ЕС пятерых граждан. При удачной реализации сделки организаторы могли получить более 30 тысяч долларов прибыли.

С места происшествия правоохранители изъяли денежные средства - 9700 долларов, а также автомобили Skoda и Volkswagen, на которых мужчин подвозили к приграничным территориям.

Подозреваемым в ближайшее время изберут меры пресечения, прокуроры будут настаивать на содержании их под стражей.