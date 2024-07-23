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Велика приватизація-2024: у Мінекономіки назвали топ-5 об’єктів, які виставлять на торги

17:47, 23 липня 2024
У топ-5 об'єктів, які будуть виставлені на торги цього року, увійшли Готель «Україна», ТРЦ «Ocean Plaza» та інші.
Велика приватизація-2024: у Мінекономіки назвали топ-5 об’єктів, які виставлять на торги
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Міністерство економіки України повідомило, що Фонд державного майна презентував проект «Велика приватизація – 2024».

Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що велика приватизація відкриває можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови та модернізації країни.

 «Це інструмент розвитку, спрямований на залучення ефективних власників, які закладуть фундамент для зростання економіки вже зараз, створять нові робочі місця і наповнюватимуть податками бюджет. Уряд системно працює над реформою ефективного управління держвласністю, зокрема, завдяки приватизації. За останні два роки ми передали Фонду держмайна понад 1200 підприємств, більшість із яких знайшли інвесторів», - зазначила вона.

Серед топ-5 об'єктів, які будуть виставлені на торги цього року:

Готель «Україна»: 4-зірковий готель у самому серці столиці, стартова ціна — понад 1 млрд гривень. Аукціон відбудеться 18 вересня 2024 року.

АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК): Найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, стартова ціна — майже 3,9 млрд гривень. Аукціон призначено на 9 жовтня 2024 року.

ТОВ «Аерок»: Провідний виробник газобетонних виробів з виробничими потужностями у Київській та Львівській областях.

ТОВ «Демурінський ГЗК»: Гірничо-збагачувальне підприємство, що розробляє Вовчанське родовище титану та цирконію.

ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ «Ocean Plaza»): Один з найбільших торгово-розважальних центрів Києва.

Гроші від приватизації спрямовують до державного бюджету, а від продажу санкційних активів — у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Об’єкти для приватизації Фонду держмайна передає Міністерство економіки.

Велика приватизація відбуватиметься через систему онлайн-аукціонів «Прозорро.Продажі», яка гарантує рівні умови для всіх учасників та прозорість процесу.

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