Резидент Дія Сіті звільняє свого спеціаліста посеред місяця: що з єдиним внеском

Резидент Дія Сіті при виплаті зарплати звільненому спеціалісту, якщо у місяці звільнення нарахований дохід менше МЗП, нараховує ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску.

Державна податкова служба у Вінницькій області роз’яснила, яким чином платник – резидент Дія Сіті нараховує єдиний внесок при виплаті зарплати звільненому спеціалісту, якщо у місяці звільнення нарахований дохід менше мінімальної заробітної плати.

розповідає, що відповідно до п. «а» ч. 14-1 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для платника – резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним п. 2, 3 ч. 1, п. 10 ч. 2 ст. 5 Закону України від 15.07.2021 №1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», встановлюється на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, – у розмірі мінімального страхового внеску.

При цьому мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону №2464).

Згідно з ч. 5 ст. 8 Закону №2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлюється у розмірі 22 відсотка.

Враховуючи викладене, платник – резидент Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним п. 2, 3 ч. 1, п. 10 ч. 2 ст. 5 Закону №1667, при виплаті заробітної плати звільненому спеціалісту Дія Сіті, якщо у місяці звільнення нарахований дохід менше мінімальної заробітної плати, нараховує єдиний внесок у розмірі мінімального страхового внеску.

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