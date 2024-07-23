Зроблено ще один крок до цифрового безвізу з ЄС: Кабмін схвалив постанову про е-довірчі послуги

23 липня Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка затверджує обов’язковий для зберігання перелік документів, отриманих внаслідок надання електронних довірчих послуг, передає Міністерство цифрової трансформації.
Також постанова регулює процес передавання повноважень з надання цих послуг, якщо попередній надавач припиняє діяльність. Це забезпечить приведення у відповідність до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС.
«Ухвалення постанови дає змогу чітко регулювати надання е-довірчих послуг та наближає українське законодавство до вимог європейських і міжнародних стандартів. А також дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача», - заявили у Мінцифрі.
Нагадаємо, 28 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.
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