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Зроблено ще один крок до цифрового безвізу з ЄС: Кабмін схвалив постанову про е-довірчі послуги

18:05, 23 липня 2024
Постанова Уряду дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача.
Зроблено ще один крок до цифрового безвізу з ЄС: Кабмін схвалив постанову про е-довірчі послуги
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23 липня Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка затверджує обов’язковий для зберігання перелік документів, отриманих внаслідок надання електронних довірчих послуг, передає Міністерство цифрової трансформації.

Також постанова регулює процес передавання повноважень з надання цих послуг, якщо попередній надавач припиняє діяльність. Це забезпечить приведення у відповідність до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

«Ухвалення постанови дає змогу чітко регулювати надання е-довірчих послуг та наближає українське законодавство до вимог європейських і міжнародних стандартів. А також дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача», - заявили у Мінцифрі.

Нагадаємо, 28 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка визначає організаційно-методологічні, технічні й технологічні умови для надавачів послуг е-ідентифікації та е-довірчих послуг, а також порядок їх перевірки.

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