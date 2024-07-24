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Народні депутати пропонують заборонити забирати на війну другого сина у матері, якщо загинув його неповнорідний брат

08:00, 24 липня 2024
Після петиції матері загиблого військовослужбовця у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо заборони мобілізувати другого сина, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.
Народні депутати пропонують заборонити забирати на війну другого сина у матері, якщо загинув його неповнорідний брат
Джерело фото: kadrovik.ua
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У квітні, до прийняття закону про посилення мобілізації, на сайті Офісу Президента було зареєстровано петицію – звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якою депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого.

Відповідну петицію зареєструвала мати загиблого військовослужбовця.

Так, у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Втім, врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Як зазначає автор петиції, ця правка завдала великого болю родинам загиблих.

Втім, на дану петицію поки не відреагували – зокрема й заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, до якої зверталися матері загиблих, тож, у Верховній Раді зареєстрували законопроект 11391, яким пропонується виправити цей стан речей.

В проекті закону пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23, де передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації.

Наразі проект ще не розглянуто парламентом.

Автор: Наталя Мамченко 

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Народні депутати пропонують заборонити забирати на війну другого сина у матері, якщо загинув його неповнорідний брат

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