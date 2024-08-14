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В Польше объявили обвинение агенту кремля, которого отдали в рф в рамках обмена

19:52, 14 августа 2024
Павлу Рубцову, известному также как Пабло Гонсалес, объявили обвинения в работе на российскую разведку.
В Польше объявили обвинение агенту кремля, которого отдали в рф в рамках обмена
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Национальная прокуратура Польши объявила обвинение в работе на российскую разведку россиянину Павлу Рубцову, известному также как Пабло Гонсалес, которого передили россии в рамках масштабного обмена заключенными 1 августа. Об этом пишет «Европейская правда».

Как отмечается в сообщении, польская прокуратура 14 августа объявила обвинение в шпионаже «Пабло Г. И., он же Павел Р.». Утверждается, что он с апреля 2016 по февраль 2022 передавал российской разведке данные, «которые могли нанести ущерб Республике Польша, в частности как государству – члену НАТО».

«Деятельность обвиняемого заключалась, в частности, в получении и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки», – говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши.

Павел Р. был арестован в Перемышле 28 февраля 2022 года, он находился под стражей до 31 июля 2024 года. По инкриминируемым обвинениям ему грозит до 15 лет заключения.

Как пишет «ЕП», хотя польская прокуратура не называет полного имени обвиняемого, из контекста следует, что речь идет именно о Пабло Гонсалесе, или Павле Рубцове – гражданине россии и Испании, переданном москве в рамках обмена 1 августа.

Гонсалес-Рубцов работал репортером в нескольких испанских СМИ, а задержали его именно тогда, когда он пытался въехать в Украину с польской стороны.

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