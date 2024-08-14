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У Польщі оголосили обвинувачення агенту кремля, якого віддали рф в межах обміну

19:52, 14 серпня 2024
Павлу Рубцову, відомому також як Пабло Гонсалес, оголосили обвинувачення в роботі на російську розвідку.
У Польщі оголосили обвинувачення агенту кремля, якого віддали рф в межах обміну
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Національна прокуратура Польщі оголосила обвинувачення в роботі на російську розвідку росіянину Павлу Рубцову, відомому також як Пабло Гонсалес, якого передали росія в межах масштабного обміну ув’язненими 1 серпня. Про це пише «Європейська правда».

Як зазначається у повідомленні, польська прокуратура 14 серпня оголосила обвинувачення у шпигунстві «Пабло Г. Й., він же Павло Р.». Стверджується, що він з квітня 2016 року по лютий 2022 року передавав російській розвідці дані, «які могли завдати шкоди Республіці Польща, зокрема як державі – члену НАТО».

«Діяльність обвинуваченого полягала, зокрема, в отриманні та передачі інформації, поширенні дезінформації та проведенні оперативної розвідки», – ідеться в повідомленні Національної прокуратури Польщі.

Павла Р. арештували у Перемишлі 28 лютого 2022 року, він перебував під вартою до 31 липня 2024 року. За інкримінованими звинуваченнями йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Як пише «ЄП», хоча польська прокуратура не називає повного імені обвинуваченого, з контексту випливає, що йдеться саме про Пабло Гонсалеса, або Павла Рубцова – громадянина росії та Іспанії, переданого москві в межах обміну 1 серпня.

Гонсалес-Рубцов працював репортером у кількох іспанських ЗМІ, а затримали його саме тоді, коли він намагався в’їхати в Україну з польського боку.

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