Верховний Суд пояснив, за якими ознаками можна відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності - Верховний Суд.

Наявність у службової особи мети отримати неправомірну вигоду та/або її зацікавленість в отриманні такої вигоди іншою особою є ознакою, яка дозволяє відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень, і яка запобігає можливості притягнення до кримінальної відповідальності лише за прийняття рішення або вчинення дій, правомірність яких може бути поставлено під сумнів або навіть скасовано в ході подальших юридичних процедур. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 11 червня 2024 року по справі №359/2636/19.

Обставини справи

Головний державний інспектор митного поста «Східний термінал» Київської митниці Міндоходів був уповноважений на виконання функцій держави шляхом здійснення контролю правильності визначення класифікації та митної вартості товарів, перевірки дотримання суб’єктами ЗЕД заходів нетарифного регулювання.

На думку сторони обвинувачення, він здійснив неповну перевірку наданих до митного оформлення документів та даних, унесених до митних декларацій, унаслідок чого ТОВ отримало можливість сплачувати вивізне мито у невповному обсязі. Унаслідок цього держава неотримала вивізне мито на загальну суму 254 тисяч грн, що відповідно до примітки 4 ст. 364 КК у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки.

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 364 КК у зв’язку з недоведеністю у її діянні складу кримінального правопорушення

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі прокурор стверджує про безпідставне виправдання особи.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

В обґрунтування позиції ККС вказує, що стороною обвинувачення не надано доказів того, що виправданий умисно використав своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи. Таким чином, суд першої інстанції зробив правильний висновок, що пред’явлене особі обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК, не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду.

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності:

1) використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби;

2) вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) заподіяння такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Відсутність однієї із зазначених ознак свідчить про відсутність складу злочину, передбаченого ст. 364 КК.

Суб'єктивна сторона службового зловживання характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони цього злочину є мета одержати будь-яку неправомірну вигоду – отримати матеріальні блага або уникнути матеріальних витрат – для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, та корисливий (егоїстичний) мотив.

У разі отримання вигоди іншою особою необхідно довести існування в особи, яка обвинувачується у службовому зловживанні, мотивів, з яких вона була зацікавлена в отриманні вигоди цією особою.

Недоведеність цих елементів злочину, навіть за умови встановлення помилок або порушень, допущених при виконанні службових повноважень, виключає кваліфікацію вчиненого за ст. 364 КК.

Наявність у службової особи мети отримати неправомірну вигоду та/або її зацікавленості в отриманні такої вигоди іншою особою є ознакою, яка дозволяє відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень, і яка запобігає можливості притягнення до кримінальної відповідальності лише за прийняття рішення або вчинення дій, правомірність яких може бути поставлено під сумнів або навіть скасовано в ході подальших юридичних процедур.

Автор: Наталя Мамченко

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