Через Дію забронювали понад 160 тисяч працівників

Критичні підприємства забронювали через Дію вже 160+ тисяч працівників.

Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал Дія критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих складає 770 тисяч осіб.

Про це повідомили у Мінекономіки.

За словами очільниці Міністерства Юлії Свириденко, найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.

Алгоритм бронювання на порталі Дія такий:

Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, визнані критично важливими. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і, чи її дані є у реєстрі Оберіг. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, однак робота йтиме над розширенням категорій.

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