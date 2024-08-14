Через Дію забронювали понад 160 тисяч працівників

19:35, 14 серпня 2024
Критичні підприємства забронювали через Дію вже 160+ тисяч працівників.
Від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал Дія критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих складає 770 тисяч осіб.
Про це повідомили у Мінекономіки.
За словами очільниці Міністерства Юлії Свириденко, найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.
Алгоритм бронювання на порталі Дія такий:
- Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, визнані критично важливими.
- Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
- Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і, чи її дані є у реєстрі Оберіг.
- Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.
- В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, однак робота йтиме над розширенням категорій.
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