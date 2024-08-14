Через Дію забронировали более 160 тысяч работников

Критические предприятия забронировали через Дію уже 160+ тысяч работников.

С начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал Дія критически важные предприятия и те, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны, уже забронировали около 160 тысяч работников. Общее количество забронированных составляет 770 тысяч человек.

Об этом сообщили в Минэкономики.

По словам главы Министерства Юлии Свириденко, наиболее активно бронируют работников предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.

Алгоритм бронирования на портале Дія такой:

Министерства, ОВА вносят в Единый перечень предприятия, учреждения и организации, которые, согласно законодательству, признаны критически важными. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале Дія списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре Оберег. Дія в течение суток посылает уведомление руководителю предприятия в личный кабинет с данными о результате рассмотрения. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в Резерв+.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, однако работа будет идти над расширением категорий.

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