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6 сантиметров – это все, что вам нужно: Глава МВД Германии разъяснила планы по усилению запрета на ножи

19:17, 14 августа 2024
Глава МВД Германии Нэнси Фезер планирует предложить соответствующие изменения в закон уже в ближайшее время.
6 сантиметров – это все, что вам нужно: Глава МВД Германии разъяснила планы по усилению запрета на ножи
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Глава МВД Германии Нэнси Фезер планирует на законодательном уровне ввести более жесткие ограничения на длину ножей, то есть холодного оружия, которые можно иметь с собой в публичном пространстве. Об этом они написали в соцсети Х.

«Нам нужны более строгие законы об оружии и более строгий контроль. Мы хотим, чтобы в общественных местах можно было носить только ножи с длиной лезвия до 6 см вместо нынешних 12 см. Мы хотим всеобщего запрета на использование опасных ножей», - написала политика.

Позже Нэнси Фезер уточнила свои планы по ограничению на ношение ножей в публичных местах. Заявление министерши приводит dpa.

По ее мнению, непонятно, зачем кому-то может понадобиться носить нож с лезвием длиннее 6 сантиметров.

«Это небольшой нож для фруктов, если вы куда-то путешествуете и хотите устроить пикник. Но это все, что вам "нужно"», – добавила Фезер.

Глава МВД Германии планирует предложить соответствующие изменения в закон уже в ближайшее время. Особый акцент будет сделан на безопасность в общественном транспорте и на вокзалах, потому что по статистике именно там чаще всего идут в ход ножи.

В Германии уже действует запрет на покупку и владение определенными ножами, в частности, на так называемые ножи-бабочки. За нарушение запрета предусмотрено наказание – лишение свободы сроком до 3 лет. Раскладные ножи с лезвием, которые открываются одной рукой, и ножи с длиной лезвия более 12 сантиметров нельзя выносить за пределы собственного дома, исключение сделано для приобретенных в магазине кухонных ножей, которые перевозятся в упаковке.

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