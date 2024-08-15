Кабмин внес изменения в ряд актов по реагированию на чрезвычайные ситуации

В частности, уточнены полномочия органов и предприятий по распределению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабмин постановлением от 13 августа 2024 г. №923 внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по уточнению полномочий субъектов обеспечения гражданской защиты. В частности, п. 25 Положения о единой государственной системе гражданской защиты, утвержденном постановлением КМУ от 9 января 2014 г. №11, дополнили нормами такого содержания.

К основным мерам, осуществляемым в случае перевода единой государственной системы гражданской защиты из режима функционирования в мирное время на режим функционирования в особый период в период военного положения, в зависимости от установленной степени готовности относятся:

оповещение органов управления и сил гражданской защиты единой государственной системы гражданской защиты, а также население об угрозе или применении противником средств поражения;

введение в действие и реализация планов гражданской защиты в особый период;

приведение органов управления и сил гражданской защиты, пунктов управления, систем связи и оповещения в готовность к действиям в условиях особого периода;

организация и проведение спасательных и других неотложных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате военных (боевых) действий, в том числе с применением средств поражения;

перевод органов управления и сил гражданской защиты на штаты военного времени;

развертывание специальных формирований, предназначенных для выполнения отдельных задач гражданской защиты, на территориях и в населенных пунктах, отнесенных к группам гражданской защиты, а также на объектах хозяйствующих субъектов, отнесенных к категориям гражданской защиты;

уточнение потребности в защитных сооружениях для укрытия населения и приведение в готовность всех объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, обеспечение круглосуточного доступа к таким объектам;

организация строительства защитных сооружений гражданской защиты, сооружений двойного назначения и изготовления (монтирования) первичных (мобильных) и обустройства простейших укрытий, а также (в случае необходимости) восстановления поврежденных (разрушенных) объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты;

осуществление мер по обеспечению защиты источников водоснабжения;

осуществление мер по обеспечению постоянной работы или безаварийной остановки субъектов хозяйствования, обеспечение живучести объектов критической инфраструктуры, предназначенных для жизнеобеспечения населения;

приведение в готовность к выполнению задач по назначению формирований, осуществляющих радиационное и химическое наблюдение (расчетно-аналитические группы, посты радиационного и химического наблюдения, диспетчерские службы), осуществление постоянного радиационного и химического наблюдения;

осуществление мер по уменьшению объема запасов опасных химических, взрыво- и пожароопасных веществ на объектах повышенной опасности;

осуществление мер по защите сельскохозяйственных животных, животноводческих помещений, ферм и комплексов, создание запасов кормов и воды;

осуществление мер по повышению уровня противопожарной защиты объектов и территорий;

выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания населению и органам управления гражданской защиты, а также средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля личному составу сил гражданской защиты;

подготовка к работе в условиях особого периода сети учреждений здравоохранения, обеспечение их лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также осуществление подготовительных мер по приему пострадавших и оказанию им медицинской помощи;

подготовка к работе органов по эвакуации, уточнению документации по организации и проведению эвакуации населения и материальных и культурных ценностей;

осуществление мероприятий по подготовке инфраструктуры безопасных районов к приему эвакуированного населения и материальных и культурных ценностей; организация обеспечения жизнедеятельности эвакуированного населения и размещение материальных и культурных ценностей;

проведение (при необходимости) по отдельному решению Кабинета Министров Украины, соответствующих местных органов исполнительной власти (военных администраций) эвакуации населения и материальных и культурных ценностей из районов возможных военных (боевых) действий в безопасные районы;

организация обеспечения эвакуированного населения жильем, основными продовольственными и непродовольственными товарами;

выдача личному составу органов управления и сил гражданской защиты удостоверений личности для персонала гражданской обороны (гражданской защиты) международного образца;

нанесение (обновление) на здания, сооружения, транспортные средства, специальную и другую технику, подпадающих под действие норм международного гуманитарного права, соответствующих опознавательных знаков (эмблем);

обучение населения способам защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных применением средств поражения;

восстановление и поддержание общественного порядка в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

выполнение других задач и мер, предусмотренных планами гражданской защиты в особый период.

В пункте 28 предусмотрено, что субъектами хозяйствования (кроме объектов повышенной опасности) с численностью работающего персонала 50 человек и менее разрабатывается и утверждается инструкция по действиям персонала предприятия в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Планы реагирования на ядерные и радиационные аварии территориальных подсистем единой государственной системы гражданской защиты, вся территория или часть территории которых относится к зонам наблюдения/зонам аварийного планирования действующих атомных электростанций Украины, других ядерных установок, составляются как отдельный документ (или специальный раздел в составе плана реагирования чрезвычайные ситуации территориальной подсистемы) в соответствии с планом реагирования на ядерные и радиационные аварии, разрабатываемого в масштабах Украины.

Ниже приводим полный текст постановления.

Автор: Наталя Мамченко

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