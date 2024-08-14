Российский миллиардер Фридман подал иск к властям Люксембурга на $16 млрд из-за замороженных активов

Миллиардер подал в международный арбитраж иск против Люксембурга на $16 млрд.

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Российско-израильский олигарх Михаил Фридман подал иск к властям Люксембурга на сумму 16 миллиардов долларов из-за замораживания его активов после внесения его в санкционный список Европейского Союза. Об этом пишет Politico.

В исковых документах команда юристов Фридмана утверждает, что санкции ЕС против олигарха были применены без надлежащей процедуры и что его активы все еще заморожены, что блокирует его управление или извлечение выгод от них. Следовательно, он требует «компенсации на основе справедливой рыночной стоимости его инвестиций», которая, по словам его юристов, «по консервативным прогнозам будет составлять не менее 16 миллиардов долларов США».

Иск ссылается на инвестиционное соглашение 1989 года между Люксембургом и бывшим советским союзом и утверждает, что Люксембург нарушил защиту, гарантированную ему как инвестору согласно условиям соглашения.

Его росолигарх хочет рассматривать в Гонконгском арбитраже в соответствии с правилами международной торговли ООН. В юридическую команду Фридмана входит Шери Блэр – супруга экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Санкции к Фридману были применены в 2022 году после вторжения рф в Украину.

10 апреля Суд Европейского Союза исключил его из списка санкций.

Также в апреле в АРМА сообщили, что Нацагентство по розыску и менеджменту активов взыскало со счетов оффшорных компаний Михаила Фридмана и Петра Авена более 18 миллионов долларов.

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