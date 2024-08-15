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Какую ответственность несет работодатель за трудоустройство иностранцев без разрешения: разъяснение ГНС

07:36, 15 августа 2024
На должностных лиц предприятий и ФЛП за допуск к работе иностранца без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства налагается штраф.
Какую ответственность несет работодатель за трудоустройство иностранцев без разрешения: разъяснение ГНС
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, какую ответственность несет работодатель за трудоустройство иностранцев без разрешения.

Отмечается, что право на занятость в Украине имеют иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, которые признаны в Украине беженцами, которым предоставлен приют в Украине, признаны лицами, нуждающимися в дополнительной защите, которым предоставлена ​​временная защита, а также те , получившие разрешение на иммиграцию в Украину, имеют право на занятость по основаниям и в порядке, установленным для граждан Украины.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину для трудоустройства на определенный срок, принимаются работодателями на работу на основании разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено законами и/или международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлена ​​Верховной Радой.

Работодатели имеют право на применение труда иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

В случае применения работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца с юридического лица или физического лица - предпринимателя:

  • на условиях трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения нарушения;
  • на других условиях, чем предусмотренные указанным разрешением, или другим работодателем, взимается штраф за каждое лицо в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц - предпринимателей за допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) ) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства налагается штраф в размере от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное за год совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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