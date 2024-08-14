Главный чиновник ЕС по соцсетям открытым письмом пригрозил Илону Маску санкциями за вредный контент, но не предупредил главу Еврокомиссии

Правоохранительные органы ЕС проводят расследование в отношении Х на предмет возможных нарушений, и ЕС не хочет, чтобы его считали потенциально вмешивающимся в президентские выборы в США, поэтому заявление еврокомиссара оказалось «не к месту».

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, который курирует соблюдение новых правил блока в отношении социальных сетей, выложил в соцсети Х открытое письмо к владельцу X Илону Маску, в котором предупредил технического магната о распространении «вредного контента» перед трансляцией интервью Маска с Дональдом Трампом.

В качестве мотивации он указал «риск увеличения потенциально вредного контента в ЕС» ввиду интервью «с кандидатом в президенты США», а указал на роль Х в беспорядках, прошедших в Великобритании. Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер Великобритании обвинил Илона Маска в подстрекательстве беспорядков.

Однако, как сообщает Politico, в течение нескольких часов сам европейский чиновник «столкнулся с обвинениями в вмешательстве в американскую политику, а его собственные сотрудники резко пошли на попятную».

Маск быстро отреагировал: «Честно говоря, я действительно хотел ответить этим мемом из Tropic Thunder. Но я бы НИКОГДА не сделал ничего столь грубого и безответственного!»

Как отмечает Politico, на этот раз репутация ЕС как мирового цифрового регулятора находится под угрозой.

Блок считает, что он возглавляет движение мировых демократий по восстановлению контроля над технологическими гигантами. За последние пять лет Бретон, французский политик, проложил себе путь к тому, чтобы стать лицом европейского цифрового регулирования, которое, наряду с правилами социальных сетей, включает в себя усилия по контролю за искусственным интеллектом и повышению цифровой конкуренции.

Бывший генеральный директор французской технологической компании Atos и ведущего французского оператора связи, Бретон гордится своей технической подкованностью.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Бретона в его намерении отработать еще один срок в Европейской комиссии.

Однако, как отмечает издание, Бретон не сообщил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о публичном письме Маску до его публикации на X.

Четыре должностных лица ЕС, говоривших на условиях анонимности, заявили изданию, что предупреждение Бретона Маску удивило многих в Комиссии. Правоохранительные органы блока все еще расследуют платформу на предмет возможных нарушений, и ЕС не хочет, чтобы его считали потенциально вмешивающимся в президентские выборы в США.

«ЕС не занимается вмешательством в выборы. Реализация DSA (Закона о цифровых услугах) слишком важна, чтобы политик, ищущий внимания и ищущий свою следующую большую работу, мог злоупотребить ею», — сказал один из этих должностных лиц.

Генеральный директор X Линда Яккарино назвала письмо Бретона «беспрецедентной попыткой распространить закон, который должен применяться в Европе, на политическую деятельность в США».

Помощник Бретона, выступая на условиях анонимности, сказал, что у ЕС есть юридическое обязательство обеспечить соблюдение законов блока.

В соответствии с нормативной структурой блока европейские комиссары, назначаемые национальными лидерами, имеют право голоса в том, как применяются правила, но обычно не вмешиваются в то, как должностные лица обеспечивают соблюдение закона. В прошлом году, как раз когда вступили в силу правила социальных сетей в Европе, Бретон также призвал правоохранителей сосредоточиться на потенциальном вреде как в X, так и в TikTok, по словам четырех должностных лиц, осведомленных об этих обсуждениях.

Правила социальных сетей в Европе, известные как Закон о цифровых услугах (DSA) включают штрафы в размере до 6 процентов от мирового оборота, если технологические гиганты, такие как X, не пресекают разжигание ненависти и другой онлайн-вред на своих платформах. Комиссия — во главе с Бретоном — посетила офисы X в Сан-Франциско как минимум дважды, чтобы проверить, как Маск соблюдает законы.

В конце июля Брюссель обвинил социальную сеть Маска в несоблюдении законов блока о социальных сетях — первое подобное расследование в рамках DSA.

Европейские правоохранители заявили, что так называемые «синие галочки» X, которые теперь может купить любой пользователь, ввели других в заблуждение относительно потенциальной надежности онлайн-контента. Компания также не была прозрачна в отношении того, как группы покупали онлайн-рекламу на платформе, и не предоставила посторонним доступ к своим общедоступным данным — обвинения, которые были бы равносильны нарушениям в соответствии с DSA.

У X теперь есть возможность ответить на обвинения до того, как будет принято окончательное решение, скорее всего, в первой половине 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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