Головний чиновник ЄС із соцмереж відкритим листом пригрозив Ілону Маску санкціями за шкідливий контент, але не попередив голову Єврокомісії

Правоохоронні органи ЄС проводять розслідування щодо Х на предмет можливих порушень, і ЄС не хоче, щоб його вважали таким, що потенційно втручається в президентські вибори в США, тому заява єврокомісара виявилася «недоречною».

Джерело фото: Reuters

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, який займається дотриманням нових правил блоку щодо соціальних мереж, виклав у соцмережі Х відкритий лист до власника X Ілона Маска, в якому попередив технічного магната про поширення «шкідливого контенту» перед трансляцією інтерв'ю Маска з Дональдом Трампом.

Як мотивацію він вказав «ризик збільшення потенційно шкідливого контенту в ЄС» через інтерв'ю «з кандидатом у президенти США», а вказав на роль Х у заворушеннях, що пройшли у Великій Британії. Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прем'єр Великої Британії звинуватив Ілона Маска у підбурюванні заворушень.

Однак, як повідомляє Politico, протягом кількох годин сам європейський чиновник «зіштовхнувся зі звинуваченнями у втручанні в американську політику, а його власні співробітники різко передумали».

Маск швидко відреагував: «Чесно кажучи, я справді хотів відповісти цим мемом із Tropic Thunder. Але я б НІКОЛИ не зробив нічого такого грубого та безвідповідального!»

Як зазначає Politico, цього разу репутація ЄС як світового цифрового регулятора під загрозою.

Блок вважає, що він очолює рух світових демократій щодо відновлення контролю над технологічними гігантами. За останні п'ять років Бретон, французький політик, проклав собі шлях до того, щоб стати обличчям європейського цифрового регулювання, яке, поряд із правилами соціальних мереж, включає зусилля з контролю за штучним інтелектом і підвищенням цифрової конкуренції.

Колишній генеральний директор французької технологічної компанії Atos та провідного французького оператора зв'язку, Бретон пишається своєю технічною підкованістю.

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон підтримав Бретона у його намірі відпрацювати ще один термін у Європейській комісії.

Проте, як зазначає видання, Бретон не повідомив президента Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн про публічний лист Маску до його публікації на X.

Чотири посадовці ЄС, які говорили на умовах анонімності, заявили виданню, що попередження Бретона Маску здивувало багатьох у Комісії. Правоохоронні органи блоку все ще розслідують платформу на предмет можливих порушень, і ЄС не хоче, щоб його вважали таким, що потенційно втручається в президентські вибори в США.

«ЄС не займається втручанням у вибори. Реалізація DSA (Закону про цифрові послуги) є надто важливою, щоб політик, який шукає уваги і шукає собі наступну велику роботу, міг зловживати нею», — сказав один із цих посадових осіб.

Генеральний директор X Лінда Яккаріно назвала листа Бретона «безпрецедентною спробою поширити закон, який має застосовуватися в Європі, на політичну діяльність у США».

Помічник Бретона, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що ЄС має юридичне зобов'язання забезпечити дотримання законів блоку.

Відповідно до нормативної структури блоку європейські комісари, які призначаються національними лідерами, мають право голосу у тому, як застосовуються правила, але зазвичай не втручаються у те, як посадові особи забезпечують дотримання закону. Минулого року, якраз коли набули чинності правила соціальних мереж у Європі, Бретон також закликав правоохоронців зосередитися на потенційній шкоді як у X, так і в TikTok, за словами чотирьох посадових осіб, поінформованих про ці обговорення.

Правила соціальних мереж у Європі, відомі як Закон про цифрові послуги (DSA), включають штрафи в розмірі до 6 відсотків від світового обороту, якщо технологічні гіганти, такі як X, не припиняють розпалювання ненависті та іншої онлайн-шкоди на своїх платформах. Комісія — на чолі з Бретоном — відвідала офіси X у Сан-Франциско щонайменше двічі, щоб перевірити, як Маск дотримується законів.

Наприкінці липня Брюссель звинуватив соціальну мережу Маска у недотриманні законів блоку про соціальні мережі — перше подібне розслідування у рамках DSA.

Європейські правоохоронці заявили, що так звані сині галочки X, які тепер може купити будь-який користувач, ввели інших в оману щодо потенційної надійності онлайн-контенту. Компанія також не була прозорою щодо того, як групи купували онлайн-рекламу на платформі, і не надала стороннім доступу до своїх загальнодоступних даних — звинувачень, які були б рівносильними порушенням відповідно до DSA.

X тепер має можливість відповісти на звинувачення до того, як буде прийнято остаточне рішення, швидше за все, у першій половині 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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