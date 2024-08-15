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ПФУ пояснив, чи можна працівнику у неоплачуваній відпустці сплачувати добровільний пенсійний внесок

07:18, 15 серпня 2024
Працівник при перебуванні у відпустці без збереження заробітної плати кілька місяців має право оформити договір про добровільну сплату внесків та сплатити за цей період відповідну суму.
ПФУ пояснив, чи можна працівнику у неоплачуваній відпустці сплачувати добровільний пенсійний внесок
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Пенсійний фонд України розповідає, чи можна працівнику у неоплачуваній відпустці сплачувати добровільний пенсійний внесок.

До страхового стажу зараховуються місяці, за які роботодавцем або самою особою сплачено страхові внески.

Якщо роботодавець не сплачував за працівника страхові внески за попередні кілька місяців, то цей період до страхового стажу зараховано не буде.

Але починаючи з цього місяця сплачувати добровільні пенсійні внески через вебпортал електронних послуг ПФУ за спрощеним механізмом можна самостійно. У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Фонду.

При сплаті добровільного внеску в місяці, коли немає заробітку, людина набуде страховий стаж. 

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. З 1 квітня 2024 року – це 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

У ПФУ зазначають, що можна продовжувати сплачувати добровільний внесок і тоді, коли отримуватимете зарплату, у такому разі сплата добровільного внеску збільшить заробіток для майбутньої пенсії.

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