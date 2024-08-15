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ПФУ объяснил, можно ли работнику в неоплачиваемом отпуске платить добровольный пенсионный взнос

07:18, 15 августа 2024
Работник при пребывании в отпуске без сохранения заработной платы в течение нескольких месяцев имеет право оформить договор о добровольной уплате взносов и уплатить за этот период соответствующую сумму.
ПФУ объяснил, можно ли работнику в неоплачиваемом отпуске платить добровольный пенсионный взнос
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Пенсионный фонд Украины рассказывает, можно ли работнику в неоплачиваемом отпуске платить добровольный пенсионный взнос.

В страховой стаж относят месяцы, за которые работодателем или самим лицом уплачены страховые взносы.

Если работодатель не платил за работника страховые взносы за предыдущие несколько месяцев, то этот период в страховой стаж отнесен не будет.

Но, начиная с этого месяца, платить добровольные пенсионные взносы через вебпортал электронных услуг ПФУ по упрощенному механизму можно самостоятельно. В этом случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором средства поступят на счет Фонда.

При уплате добровольного взноса в месяце, когда нет заработка, человек приобретет страховой стаж.

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, определяемого как 22% размера минимальной заработной платы. С 1 апреля 2024 года – это 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн – размер минимальной заработной платы).

В ПФУ отмечают, что можно продолжать платить добровольный взнос и тогда, когда будете получать зарплату, в таком случае уплата добровольного взноса увеличит заработок для будущей пенсии.

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