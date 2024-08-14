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Правительство предлагает лишать статуса ветерана войны за совершение тяжкого преступления

18:23, 14 августа 2024
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект.
Правительство предлагает лишать статуса ветерана войны за совершение тяжкого преступления
Источник фото: АрміяInform
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона 11479 о лишении статусов ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины» за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он пояснил, что документ имеет целью законодательно определить основания для лишения предоставленного статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или участника войны соответственно, или члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, в частности за совершение умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Так, законопроектом предлагается:

- дополнить статьи 6, 7, 9, 10 и 10-1 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» новыми частями, устанавливающими полномочия Кабинета Министров Украины определять порядок лишения статуса лиц, указанных в этих статьях;

- дополнить ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» новой статьей 11-1, которой закреплен перечень оснований лишения статуса ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, в частности, в случае наличия обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, за совершение лицом умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины или установленного порядка несения военной службы, или мира, безопасности человечества и международного порядка, или за совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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