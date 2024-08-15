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Жительница Ровенской области была администратором Телеграм-канала о местах выдачи повесток: что ей грозит

07:00, 15 августа 2024
Девушка распространяла информацию о местах выдачи повесток.
Жительница Ровенской области была администратором Телеграм-канала о местах выдачи повесток: что ей грозит
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В Ровенской области разоблачили местную жительницу, которая распространяла информацию о местах выдачи повесток.

По данным областной прокуратуры, девушка, являясь администратором Телеграм-канала, регулярно распространяла информацию о проведении мобилизационных мероприятий сотрудниками ТЦК.

Речь идет о распространении мест вручения военных повесток в одном из бывших райцентров области.

"Таким образом подозреваемая предупреждала уклонявшихся, срывала процесс формирования военного резерва и препятствовала законной деятельности ВСУ", - добавили в прокуратуре.

Следовательно, женщине объявили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Ей по этой статье грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве администратор Телеграм-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы.

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