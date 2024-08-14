Абы не безобразничал: многодетная мать на Буковине сажала на цепь 10-летнего сына

Женщина заявила, что таким образом «воспитывала» ребенка.

Фото: полиция

В Черновицкой области полицейские открыли уголовное производство по пыткам 10-летнего ребенка. По словам правоохранителей, мать привязывала сына цепью за ногу и удерживала во дворе, чтобы тот не безобразничал.

В полицию обратилась староста округа в Мамаевской общине, которая проходила мимо подворья 34-летней местной жительницы и заметила во дворе привязанного цепью мальчика. Ребенка изъяли из семьи и поместили в больницу.

Женщина самостоятельно воспитывает еще четырех сыновей в возрасте 3, 4, 6 и 7 лет, также имеет 14-летнюю дочь, постоянно проживающую с бабушкой. До принятия специалистами соответствующего решения они находятся под наблюдением бабушки и дедушки, проживающих отдельно.

Свои действия мать объяснила "методом воспитания", чтобы ее малолетний сын не безобразничал и не убегал из дома.

Женщине теперь грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет.

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