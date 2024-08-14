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НАПК выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий

18:05, 14 августа 2024
По результатам проверки отчетов политических партий НАПК установлено нарушения в 466 отчетах, то есть в каждом третьем.
НАПК выявило нарушения в каждом третьем отчете политических партий
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило нарушения в каждом третьем отчете политических партий.

Как сообщили в НАПК, более 230 политических партий (из 379 зарегистрированных) отчитались о своей деятельности за 2020 – 1 кв. 2024 года.

Нацагентство в течение января-июля 2024 года проверило 100% представленных отчетов, а именно 1 236 отчетов центральных ячеек политических партий, из них 37 отчетов четырех парламентских партий за 2020 – 1 кв. 2024 года.

Как отмечают в НАПК, что в течение 2020 – 1 кв. 2024 парламентские партии получили около 2,4 млрд грн государственного финансирования.

«По результатам проверки отчетов политических партий нарушения установлено в 466 отчетах, то есть в каждом третьем», - пишут в Агентстве.

Кейсы, обнаруженные во время проверки отчетов политических партий в январе-июле:

  • взносы от фиктивных взносодателей, которые в соответствии с информацией Государственной налоговой службы Украины не имеют доходов за соответствующие периоды;
  • сотрудничество с субъектами, имеющими признаки сомнительности, а также установление операций «на бумаге»;
  • неотображение сведений о реальных размерах взносов/расходов.

По результатам проверок по состоянию на 10 августа НАПК составил 81 протокол об административных правонарушениях, в частности:

  • 56 протоколов об административных правонарушениях – непредставление отчетов политических партий (ст. 212-21 КУоАП);
  • 21 протокол об административном правонарушении – нарушение порядка представления отчетов политических партий (ст. 212-21 КУоАП);
  • 3 протокола об административных правонарушениях – нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП);
  • один протокол об административном правонарушении – непредоставление информации, документов и нарушение установленных законом сроков их предоставления (ст. 188-46 КУоАП).

В то же время, отметили в НАПК, идет подготовка материалов относительно более трехсот протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, Агентством направлено в правоохранительные органы 9 уведомлений о совершении уголовных правонарушений – нарушение порядка финансирования политической партии, а именно: умышленное осуществление взноса лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющего на то права (ч. 2 ст. 159-1 УКУ). В частности, по отношению к вкладчикам политических партий «Слуга народа», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа – За життя», «Блок Кернеса – Успешный Харьков!», «Всеукраинское объединение «Платформа Громад».

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