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Как облагаются НДС услуги по проведению медосмотров: разъяснение

21:04, 14 августа 2024
Налоговики отмечают, что операции по поставке услуг по проведению медицинского осмотра лиц для выдачи определенных НКУ разрешительных документов подлежат налогообложению НДС на общих основаниях по основной ставке, но есть исключения.
Как облагаются НДС услуги по проведению медосмотров: разъяснение
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Налоговая служба объясняет, как облагаются НДС услуги по проведению медосмотров.

Отмечается, что согласно пп. 197.1.5 НКУ освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке услуг медицинского обслуживания населению (медицинская услуга) учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на поставки таких услуг, а также поставки услуг для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью реабилитационными учреждениями лицензию на поставку таких услуг в соответствии с законодательством, кроме услуг, в частности, определенных пп. "с" пп. 197.1.5 НКУ, а именно проведение медицинских осмотров лиц для выдачи:

  • разрешения на право получения и ношения оружия гражданам, кроме военнослужащих и должностных лиц, ношение оружия которыми предусмотрено законодательством;
  • соответствующих документов на выезд граждан за границу по вызову родственников, проживающих в зарубежных странах, оздоровление в зарубежных лечебных или санаторных учреждениях по собственному желанию, а также в служебные командировки (кроме государственных служащих, работа которых связана с такими выездами и имеющих соответствующие) медицинские документы);
  • водительское удостоверение транспортного средства.

Следовательно, операции по поставке услуг по проведению медицинского осмотра лиц для выдачи определенных НКУ разрешительных документов подлежат налогообложению НДС на общих основаниях по основной ставке, кроме услуг проведения медицинского осмотра лиц для выдачи разрешения на право получения и ношения оружия военнослужащим и должностным лицам, ношение оружия которыми предусмотрено законодательством.

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