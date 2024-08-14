Як оподатковуються ПДВ послуги з проведення медоглядів: роз’яснення

Податкова служба пояснює, як оподатковуються ПДВ послуги з проведення медоглядів.
Зазначається, що згідно з пп. 197.1.5 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, зокрема, визначених пп. «з» пп. 197.1.5 ПКУ, а саме проведення медичного огляду осіб для видачі:
Отже, операції з постачання послуг з проведення медичного огляду осіб для видачі визначених ПКУ дозвільних документів підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою, крім послуг проведення медичного огляду осіб для видачі дозволу на право отримання та носіння зброї військовослужбовцям і посадовим особам, носіння зброї якими передбачено законодавством.
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