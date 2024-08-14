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Як оподатковуються ПДВ послуги з проведення медоглядів: роз’яснення

21:04, 14 серпня 2024
Податківці зазначають, що операції з постачання послуг з проведення медичного огляду осіб для видачі визначених ПКУ дозвільних документів підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою, але є винятки.
Як оподатковуються ПДВ послуги з проведення медоглядів: роз’яснення
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Податкова служба пояснює, як оподатковуються ПДВ послуги з проведення медоглядів.

Зазначається, що згідно з пп. 197.1.5 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім послуг, зокрема, визначених пп. «з» пп. 197.1.5 ПКУ, а саме проведення медичного огляду осіб для видачі:

  • дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
  • відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи);
  • посвідчення водія транспортного засобу.

Отже, операції з постачання послуг з проведення медичного огляду осіб для видачі визначених ПКУ дозвільних документів підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою, крім послуг проведення медичного огляду осіб для видачі дозволу на право отримання та носіння зброї військовослужбовцям і посадовим особам, носіння зброї якими передбачено законодавством.

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