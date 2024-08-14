Органи пробації будуть надсилати свої документи в суди в електронному вигляді та зареєструються в ЄСІТС

Затверджено Порядок електронної інформаційної взаємодії між органами з питань пробації та судами в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Міністерство юстиції та Державна судова адміністрація 8 серпня 2024 року затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії між уповноваженими органами з питань пробації та судами в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Згідно до затвердженого Порядку, уповноважені органи з питань пробації мають зареєструватися у підсистемі ЄСІТС «Електронний суд».

Відповідна реєстрація здійснюється як Державною установою «Центр пробації», так і філіями зазначеної установи, з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника уповноваженого органу з питань пробації.

Уповноважені органи з питань пробації реєструються за умовними ідентифікаційними кодами, визначеними у Переліку умовних ідентифікаційних кодів уповноважених органів з питань пробації відповідно до додатку (відповідний список наведений нижче).

Технічну можливість реєстрації Електронних кабінетів уповноважених органів з питань пробації у підсистемі «Електронний кабінет» ЄСІТС забезпечує державне підприємство «Інформаційні судові системи» згідно з Переліком та письмовим зверненням державної установи «Центр пробації», в якому мають бути зазначені дані із кваліфікованого сертифіката електронного підпису керівника відповідного уповноваженого органу з питань пробації.

Відтак, обмін процесуальними та іншими документами, пов’язаними з розглядом справ у суді, між уповноваженими органами з питань пробації та судами, буде здійснюватися в електронній формі за допомогою підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС.

Обмін документами, які містять службову інформацію та державну таємницю, здійснюватися не буде.

Однак, в умовах воєнного чи надзвичайного стану у разі знеструмлення електромережі суду, уповноваженого органу з питань пробації чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування підсистеми «Електронний суд», уповноважені органи з питань пробації та суди можуть листуватися між собою у паперовій формі.

З повним текстом Порядку електронної інформаційної взаємодії між уповноваженими органами з питань пробації та судами в ЄСІТС, а також з Переліком умовних ідентифікаційних кодів уповноважених органів з питань пробації, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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