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Органы пробации будут посылать свои документы в суды в электронном виде и зарегистрируются в ЕСИТС

17:12, 14 августа 2024
Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между органами пробации и судами в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.
Органы пробации будут посылать свои документы в суды в электронном виде и зарегистрируются в ЕСИТС
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Министерство юстиции и Государственная судебная администрация 8 августа 2024 года утвердили Порядок электронного информационного взаимодействия между уполномоченными органами по вопросам пробации и судами в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

Согласно утвержденному Порядку, уполномоченные органы по пробации должны зарегистрироваться в подсистеме ЕСИТС «Электронный суд».

Соответствующая регистрация осуществляется как Государственным учреждением «Центр пробации», так и филиалами указанного учреждения, с использованием квалифицированной электронной подписи руководителя уполномоченного органа по пробации.

Уполномоченные органы по пробации регистрируются по условным идентификационным кодам, определенным в Перечне условных идентификационных кодов уполномоченных органов пробации в соответствии с приложением (соответствующий список приведен ниже).

Техническую возможность регистрации Электронных кабинетов уполномоченных органов по вопросам пробации в подсистеме «Электронный кабинет» ЕСИТС обеспечивает государственное предприятие «Информационные судебные системы» согласно Перечню и письменному обращению государственного учреждения «Центр пробации», в котором должны быть указаны данные из квалифицированного сертификата электронной подписи руководителя соответствующего уполномоченного органа по пробации.

Таким образом, обмен процессуальными и другими документами, связанными с рассмотрением дел в суде, между уполномоченными органами по пробации и судами, будет осуществляться в электронной форме посредством подсистемы «Электронный суд» ЕСИТС. 

Обмен документами, содержащими служебную информацию и государственную тайну, осуществляться не будет.

Однако, в условиях военного или чрезвычайного положения в случае обесточивания электросети суда, уполномоченного органа по пробации или наступления других обстоятельств, исключающих возможность функционирования подсистемы «Электронный суд», уполномоченные органы пробации и суды могут переписываться между собой в бумажной форме.

С полным текстом Порядка электронного информационного взаимодействия между уполномоченными органами по пробации и судами в ЕСИТС, а также с Перечнем условных идентификационных кодов уполномоченных органов по пробации можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между органами пробации и судами в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

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