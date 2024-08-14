ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

Для судей, которым необходимо сдавать экзамен в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания, исключили отдельные тестовые вопросы.

Высшая квалификационная комиссия судей 14 августа приняла решение об исключении отдельных вопросов (административная специализация) из перечня тестовых вопросов, утвержденных решением Комиссии от 05 июня 2024 № 156/ЗП-24, для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных судов.

С актуальным перечнем основ тестовых вопросов можно ознакомиться в рубрике «Тестовые вопросы» подраздела «Оценка» раздела «Деятельность» официального вебсайта Комиссии или по ссылке: Основы тестовых вопросов по административной специализации для проведения экзаменов при квалификационной оценке судей местных судов.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.