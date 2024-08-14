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ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

16:59, 14 августа 2024
Для судей, которым необходимо сдавать экзамен в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания, исключили отдельные тестовые вопросы.
ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации
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Высшая квалификационная комиссия судей 14 августа приняла решение об исключении отдельных вопросов (административная специализация) из перечня тестовых вопросов, утвержденных решением Комиссии от 05 июня 2024 № 156/ЗП-24, для проведения экзаменов в рамках квалификационной оценки судей местных судов.

С актуальным перечнем основ тестовых вопросов можно ознакомиться в рубрике «Тестовые вопросы» подраздела «Оценка» раздела «Деятельность» официального вебсайта Комиссии или по ссылке: Основы тестовых вопросов по административной специализации для проведения экзаменов при квалификационной оценке судей местных судов.

Автор: Наталья Мамченко 

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ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

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