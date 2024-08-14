Штат Техас подал в суд на General Motors из-за отслеживания данных об автомобилях и манере вождения их владельцев

В иске утверждается, что собранные данные были использованы компаниями для присвоения оценок риска водителям, которые повлияли на их страховые ставки без их ведома.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подает в суд на General Motors из-за продажи компанией данных об автомобилях и их владельцах, утверждая, что автопроизводитель нарушил права миллионов техасцев на конфиденциальность.

В иске, поданном в окружной суд округа Монтгомери, штат Техас, утверждается, что GM вводит водителей в заблуждение, заставляя их делиться своими данными с компанией, которые она затем продает брокерам данных. Об этом пишет Politico.

«General Motors обманным путем собирает множество точек данных от потребителей об их привычках вождения, монетизирует эти данные, продавая их другим коммерческим субъектам, и позволяет этим субъектам использовать полученные нечестным путем данные для принятия неблагоприятных решений при работе с теми же потребителями», — говорится в иске.

В иске утверждается, что собранные данные поступили от более чем 1,8 миллиона техасцев и 14 миллионов транспортных средств. Эти данные использовались компаниями для присвоения водителям оценок риска, которые влияли на их страховые ставки без их ведома, согласно иску.

Это первое государственное обвинение против автопроизводителя за продажу конфиденциальных данных.

«Мы ведем переговоры с Генеральной прокуратурой и рассматриваем жалобу. Мы разделяем желание защитить конфиденциальность потребителей», — заявил представитель GM.

В июне Пакстон начал расследование в отношении нескольких автомобильных компаний относительно сбора и продажи ими данных водителей, что вызвало опасения по поводу продажи информации о людях страховым компаниям.

Автомобили собирают большой объем данных о водителях, включая их местоположение, контакты и манеру вождения. Эти данные могут использоваться в целях городского планирования, но также используются для целевой рекламы и корректировки страховых тарифов.

GM оказалась втянута в проблемы с конфиденциальностью данных после того, как в марте New York Times сообщила, что компания делилась данными водителей с брокерами данных, которые затем предоставляли информацию страховым компаниям.

Автор: Наталья Мамченко

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