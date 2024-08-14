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Штат Техас подав до суду на General Motors через відстеження даних про автомобілі та манеру водіння їх власників

16:47, 14 серпня 2024
У позові стверджується, що зібрані дані були використані компаніями для визначення оцінок ризику водіям, які вплинули на їх страхові ставки без їх відома.
Штат Техас подав до суду на General Motors через відстеження даних про автомобілі та манеру водіння їх власників
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Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон подає до суду на General Motors через продаж компанією даних про автомобілі та їх власників, стверджуючи, що автовиробник порушив права мільйонів техасців на конфіденційність.

У позові, поданому до окружного суду округу Монтгомері, штат Техас, стверджується, що GM вводить водіїв в оману, змушуючи їх ділитися своїми даними з компанією, які потім продає брокерам даних. Про це пише Politico.

«General Motors обманним шляхом збирає безліч точок даних від споживачів про їхні звички водіння, монетизує ці дані, продаючи їх іншим комерційним суб'єктам, і дозволяє цим суб'єктам використовувати отримані нечесним шляхом дані для прийняття несприятливих рішень при роботі з тими ж споживачами», - йдеться в позові.

У позові стверджується, що зібрані дані надійшли від більш ніж 1,8 мільйона техасців та 14 мільйонів транспортних засобів. Ці дані використовувалися компаніями для присвоєння водіям оцінок ризику, які впливали на їхні страхові ставки без їхнього відома, згідно з позовом.

Це перше державне обвинувачення проти автовиробника за продаж конфіденційних даних.

«Ми ведемо переговори з Генеральною прокуратурою та розглядаємо скаргу. Ми поділяємо бажання захистити конфіденційність споживачів», - заявив представник GM.

У червні Пакстон розпочав розслідування щодо кількох автомобільних компаній щодо збору та продажу ними даних водіїв, що викликало побоювання щодо продажу інформації про людей страховим компаніям.

Автомобілі збирають великий обсяг даних про водіїв, включаючи їхнє розташування, контакти та манеру водіння. Ці дані можуть використовуватися з метою міського планування, але також використовуються для цільової реклами та коригування страхових тарифів.

GM виявилася втягнутою в проблеми з конфіденційністю даних після того, як у березні New York Times повідомила, що компанія ділилася даними водіїв з брокерами даних, які потім надавали інформацію страховим компаніям.

Автор: Наталя Мамченко 

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