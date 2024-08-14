Рада суддів проведе засідання 14 серпня: що розглянуть

На порядку денному — внесення змін до рішення РСУ від 21 червня в частині розрахунку кількості делегатів на ХХ черговий з’їзд суддів України.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України проведе 14 серпня о 17-00 засідання, на порядку денному одне питання — внесення змін до рішення РСУ від 21 червня 2024 року № 16 в частині розрахунку кількості делегатів на ХХ черговий з’їзд суддів України.

Засідання відубдеться в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн-режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Раніше ми писали, що з міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів буде повідомлено делегатам з'їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.

З’їзд суддів відбудеться у два етапи, перший – 18 вересня, другий – у березні 2025 року.

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