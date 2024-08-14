Совет судей проведет заседание 14 августа: что рассмотрят

На повестке — внесение изменений в решение Совета судей от 21 июня в части расчета количества делегатов на ХХ очередной съезд судей Украины.

Источник фото: Совет судей

Совет судей Украины проведет 14 августа в 17:00 заседания, в повестке дня один вопрос — внесение изменений в решение ССУ от 21 июня 2024 года № 16 в части расчета количества делегатов на ХХ очередной съезд судей Украины.

Заседание состоится в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Ранее мы писали, что из соображений безопасности о месте проведения ХХ очередного съезда судей будет сообщено делегатам съезда не позднее чем за две недели до даты его проведения.

Съезд судей состоится в два этапа, первый – 18 сентября, второй – в марте 2025 года.

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