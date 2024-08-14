В Киеве 16-летнего подростка будут судить за ножевое ранение девушки

Подросток избил 20-летнего парня и ударил ножом в живот девушку, которая заступилась за потерпевшего.

В Киеве 16-летний подросток предстанет перед судом за совершение тяжкого ножевого ранения 18-летней девушки. Инцидент произошел в апреле на улице в районе Подола, где юноша сначала избил 20-летнего парня, а затем, когда за него вступилась девушка, ударил ее ножом в живот. Об этом сообщила полиция Киева.

Как сообщает столичная полиция, девушка была срочно госпитализирована с тяжелыми травмами. Правоохранители быстро установили личность нападавшего - 16-летнего студента колледжа. Во время обыска в его квартире изъяли вещественные доказательства, в частности одежду, в которой он был на момент преступления, ножи и кастет.

Сейчас юноше предъявлено подозрение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения. За содеянное подростку грозит до восьми лет лишения свободы.

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