На совещании у Зеленского по Курской области обсудили вопросы безопасности и доступа представителей Красного Креста и ООН, — Омбудсмен Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в «буферной зоне» должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых для людей предметов.

Источник фото: Офис Президента

Как известно, Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что на совещании обсуждались вопросы безопасности, гуманитарной помощи и доступа международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.

"В реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна соблюдать все международные конвенции и требования международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области", - заявил Лубинец.

Он отметил, что совместно со всеми участниками совещания обсуждались гарантии безопасности на этой территории.

"Это касается соблюдения Украиной международного гуманитарного права, Гаагских конвенций 1907 года и Женевских конвенций. Украинские военные полностью соблюдают эти обязательства", - подчеркнул Омбудсмен.

На совещании был поднят вопрос о доступе представителей Международного комитета Красного Креста, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.

В "буферной зоне" должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов, добавил Лубинец.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

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