Украина создаст военные комендатуры на Курщине при необходимости, — Зеленский

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», Президент после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

Затем Владимир Зеленский отметил, что провел совещание по ситуации в Курской области и добавил, что Украина создаст при необходимости военные комендатуры там.

«Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права», – написал по результатам Президент.

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