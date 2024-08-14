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Україна створить військові комендатури на Курщині за необхідності, — Зеленський

16:00, 14 серпня 2024
Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області.
Україна створить військові комендатури на Курщині за необхідності, — Зеленський
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Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Як писала раніше «Судово-юридична газета», Президент після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що Збройні Сили України просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що провів нараду щодо ситуації в Курській області та додав, що Україна створить за необхідності військові комендатури там.

«Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.

Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права», - написав за результатами Президент.

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