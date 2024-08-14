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В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

15:56, 14 серпня 2024
Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб.
В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом
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Кабмін затвердив порядок створення та функціонування тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоров’я з особливим протиепідемічним режимом. Ними стануть спеціалізовані лікарні, спеціалізовані шпиталі, ізолятори та обсерватори. Вони утворюються відповідно до рішення про встановлення карантину.

В обсерваторах розміщуються особи, стосовно яких наявний обґрунтований ризик інфікування або поширення ними інфекційної хвороби, з метою здійснення медичного нагляду за ними, а також окремі особи у випадках, визначених рішенням про встановлення карантину.

В ізоляторах розміщуються особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я та стосовно яких з’явився обґрунтований ризик інфікування або поширення ними інфекційної хвороби, з метою здійснення медичного нагляду за ними.

Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні/спеціалізованому шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб, а також у випадках, визначених рішенням про встановлення карантину, особи, які повинні відповідати таким критеріям:

щодо них застосовуються заходи та засоби щодо запобігання інфікуванню під час догляду за пацієнтами, затверджені МОЗ;

щодо них може бути застосована когортна ізоляція;

особи не потребують медичної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я у стаціонарних умовах.

Спеціалізовані лікарні/спеціалізовані шпиталі, ізолятори та обсерватори створюються шляхом їх розгортання у приміщеннях закладів охорони здоров’я, закладів оздоровлення та відпочинку, закладів освіти та інших закладів із залученням працівників таких закладів.

Керівником закладу охорони здоров’я, закладу оздоровлення та відпочинку, закладу освіти та інших закладів, у приміщеннях яких розгортається спеціалізована лікарня/спеціалізований шпиталь, ізолятор та обсерватор, призначається відповідальна особа з числа осіб керівного складу такого закладу, яка забезпечує організацію, координацію та проведення санітарних та протиепідемічних заходів, належні умови праці працівників та умови перебування осіб у спеціалізованих лікарнях/спеціалізованих шпиталях, ізоляторах та обсерваторах.

Після завершення роботи у спеціалізованих лікарнях/спеціалізованих шпиталях всі працівники і волонтери підлягають обстеженню щодо наявності інфекційної хвороби, включаючи огляд лікаря-інфекціоніста.

Перебування осіб у спеціалізованих лікарнях/спеціалізованих шпиталях, ізоляторах та обсерваторах є безоплатним.

Міністерству охорони здоров’я у 6-місячний строк доручено забезпечити розроблення та затвердження державних санітарних норм та правил облаштування, утримання і організації діяльності тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоров’я з особливим протиепідемічним режимом, організації та проведення первинних протиепідемічних заходів під час виявлення інфікованої особи або тіла інфікованого померлого, особи або тіла померлого з підозрою на інфікування збудниками інфекційних хвороб, що викликають надзвичайні ситуації в системі громадського здоров’я.

Відповідне рішення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. №916. 

Автор: Наталя Мамченко 

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В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

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