  1. В Україні

У Мінсоцполітики хочуть, щоб у громадах з’являлися власні рішення для підтримки ВПО

23:55, 1 грудня 2025
Громади повинні пропонувати власні рішення та впроваджувати державні програми для підтримки ВПО – Тетяна Кірієнко.
У Мінсоцполітики хочуть, щоб у громадах з’являлися власні рішення для підтримки ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко здійснила робочий візит до Одеси, де разом із представниками державних органів, громад та міжнародних організацій обговорила інтеграцію та умови проживання внутрішньо переміщених осіб, де взяла участь у Південноукраїнському форумі «Міста солідарності». Метою заходу стало узгодження підходів до підтримки ВПО, розвитку соціальних послуг та розширення можливостей для забезпечення житлом людей, які опинилися у вразливих життєвих обставинах.

На Одещині зареєстровано 222 009 внутрішньо переміщених осіб, з них понад 135 тисяч — в Одесі.

Кірієнко наголосила, що громади мають не лише впроваджувати державні програми, а й пропонувати власні рішення, зокрема щодо розширення послуг для людей старшого віку та людей з інвалідністю. Йдеться про медсестринський догляд, підтримане проживання та нові соціальні сервіси, які міністерство рекомендує впроваджувати на місцях.

У межах візиту заступниця міністра:

  • провела зустрічі з керівниками департаментів соцзахисту;
  • відвідала місця тимчасового проживання ВПО;
  • ознайомилася з роботою Соціального клубу інтеграції людей похилого віку «Ріка»;
  • оглянула Центр соціально-інтеграційних послуг та допомоги врятованих.

Кірієнко відзначила, що подібні центри працюють як «єдина точка входу», де люди можуть отримати комплексну підтримку: від психологічної допомоги до фіксації випадків насильства, пов’язаного з війною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

уряд Мінсоцполітики Одеса війна ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

З 1 січня 2026 року в Україні зміняться соцвиплати, нотаріат, ринок нерухомості та правила працевлаштування

Правові нововведення з 1 січня 2026: що змінюється.

Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Безвісно відсутній чи полонений — у яких випадках можна розірвати шлюб без згоди

Мін’юст оприлюднив офіційні роз’яснення щодо порядку розірвання шлюбу, якщо один із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]