У Мінсоцполітики хочуть, щоб у громадах з’являлися власні рішення для підтримки ВПО

Громади повинні пропонувати власні рішення та впроваджувати державні програми для підтримки ВПО – Тетяна Кірієнко.

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко здійснила робочий візит до Одеси, де разом із представниками державних органів, громад та міжнародних організацій обговорила інтеграцію та умови проживання внутрішньо переміщених осіб, де взяла участь у Південноукраїнському форумі «Міста солідарності». Метою заходу стало узгодження підходів до підтримки ВПО, розвитку соціальних послуг та розширення можливостей для забезпечення житлом людей, які опинилися у вразливих життєвих обставинах.

На Одещині зареєстровано 222 009 внутрішньо переміщених осіб, з них понад 135 тисяч — в Одесі.

Кірієнко наголосила, що громади мають не лише впроваджувати державні програми, а й пропонувати власні рішення, зокрема щодо розширення послуг для людей старшого віку та людей з інвалідністю. Йдеться про медсестринський догляд, підтримане проживання та нові соціальні сервіси, які міністерство рекомендує впроваджувати на місцях.

У межах візиту заступниця міністра:

провела зустрічі з керівниками департаментів соцзахисту;

відвідала місця тимчасового проживання ВПО;

ознайомилася з роботою Соціального клубу інтеграції людей похилого віку «Ріка»;

оглянула Центр соціально-інтеграційних послуг та допомоги врятованих.

Кірієнко відзначила, що подібні центри працюють як «єдина точка входу», де люди можуть отримати комплексну підтримку: від психологічної допомоги до фіксації випадків насильства, пов’язаного з війною.

