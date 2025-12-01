В Минсоцполитики хотят, чтобы в громадах появлялись собственные решения для поддержки ВПЛ
Заместительница министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко совершила рабочий визит в Одессу, где вместе с представителями государственных органов, громад и международных организаций обсудила интеграцию и условия проживания внутренне перемещенных лиц, а также приняла участие в Южноукраинском форуме «Города солидарности». Цель мероприятия — согласование подходов к поддержке ВПЛ, развитию социальных услуг и расширению возможностей обеспечения жильем людей, оказавшихся в уязвимых жизненных обстоятельствах.
В Одесской области зарегистрировано 222 009 внутренне перемещенных лиц, из них более 135 тысяч — в самой Одессе.
Кириенко подчеркнула, что громады должны не только внедрять государственные программы, но и предлагать собственные решения, в частности по расширению услуг для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Речь идет о сестринском уходе, поддерживаемом проживании и новых социальных сервисах, которые министерство рекомендует внедрять на местах.
В рамках визита заместительница министра:
- провела встречи с руководителями департаментов соцзащиты;
- посетила места временного проживания ВПЛ;
- ознакомилась с работой Социального клуба интеграции людей пожилого возраста «Река»;
- осмотрела Центр социально-интеграционных услуг и помощи спасенным.
Кириенко отметила, что подобные центры работают как «единая точка входа», где люди могут получить комплексную поддержку: от психологической помощи до фиксации случаев насилия, связанного с войной.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.