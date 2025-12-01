  1. В Украине

В Минсоцполитики хотят, чтобы в громадах появлялись собственные решения для поддержки ВПЛ

23:55, 1 декабря 2025
Общество должно предлагать собственные решения и внедрять государственные программы для поддержки ВПЛ – Татьяна Кириенко.
В Минсоцполитики хотят, чтобы в громадах появлялись собственные решения для поддержки ВПЛ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместительница министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко совершила рабочий визит в Одессу, где вместе с представителями государственных органов, громад и международных организаций обсудила интеграцию и условия проживания внутренне перемещенных лиц, а также приняла участие в Южноукраинском форуме «Города солидарности». Цель мероприятия — согласование подходов к поддержке ВПЛ, развитию социальных услуг и расширению возможностей обеспечения жильем людей, оказавшихся в уязвимых жизненных обстоятельствах.

В Одесской области зарегистрировано 222 009 внутренне перемещенных лиц, из них более 135 тысяч — в самой Одессе.

Кириенко подчеркнула, что громады должны не только внедрять государственные программы, но и предлагать собственные решения, в частности по расширению услуг для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Речь идет о сестринском уходе, поддерживаемом проживании и новых социальных сервисах, которые министерство рекомендует внедрять на местах.

В рамках визита заместительница министра:

  • провела встречи с руководителями департаментов соцзащиты;
  • посетила места временного проживания ВПЛ;
  • ознакомилась с работой Социального клуба интеграции людей пожилого возраста «Река»;
  • осмотрела Центр социально-интеграционных услуг и помощи спасенным.

Кириенко отметила, что подобные центры работают как «единая точка входа», где люди могут получить комплексную поддержку: от психологической помощи до фиксации случаев насилия, связанного с войной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Минсоцполитики Одесса война ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

Истребование уголовных производств и участие в заседаниях Кабмина – БЭБ предлагают новые полномочия, законопроект

Законопроект №14207-1 предусматривает, что БЭБ получит право истребовать производства из других органов, а такоже вводятся письменные оговорки и расширяется международное взаимодействие.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]