Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом

15:56, 14 августа 2024
Обязательному размещению в специализированной больнице или госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лица с симптомами указанных болезней.
В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил порядок создания и функционирования временных специализированных здравоохранительных учреждений с особым противоэпидемическим режимом. Ими станут специализированные больницы, специализированные госпитали, изоляторы и обсерваторы. Они образуются в соответствии с решением об установлении карантина.

В обсерваторах находятся лица, в отношении которых имеется обоснованный риск инфицирования или распространения инфекционной болезни, с целью осуществления медицинского надзора за ними, а также отдельные лица в случаях, определенных решением об установлении карантина.

В изоляторах размещаются лица, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения и в отношении которых появился обоснованный риск инфицирования или распространения инфекционной болезни, с целью осуществления медицинского надзора за ними.

Обязательному размещению в специализированной больнице/специализированном госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лицами с симптомами указанных болезней, а также в случаях, определенных решением об установлении карантина, лица, которые должны соответствовать следующим критериям:

по ним применяются меры и средства по предотвращению инфицирования во время ухода за пациентами, утвержденные Минздравом;

к ним может быть применена когортная изоляция;

лица не нуждаются в медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения в стационарных условиях.

Специализированные больницы/специализированные госпитали, изоляторы и обсерваторы создаются путем их развертывания в помещениях учреждений здравоохранения, учреждений оздоровления и отдыха, учебных заведений и других учреждений с привлечением работников таких учреждений.

Руководителем заведения здравоохранения, заведения оздоровления и отдыха, учебного заведения и других заведений, в помещениях которых разворачивается специализированная больница/специализированный госпиталь, изолятор и обсерватор, назначается ответственное лицо из лиц руководящего состава такого заведения, которое обеспечивает организацию, координацию и проведение санитарные и противоэпидемические меры, надлежащие условия труда работников и условия пребывания лиц в специализированных больницах/специализированных госпиталях, изоляторах и обсерваторах.

После завершения работы в специализированных больницах/специализированных госпиталях все работники и волонтеры подлежат обследованию относительно инфекционной болезни, включая осмотр врача-инфекциониста.

Пребывание лиц в специализированных больницах/специализированных госпиталях, изоляторах и обсерваторах безвозмездно.

Министерству здравоохранения в 6-месячный срок поручено обеспечить разработку и утверждение государственных санитарных норм и правил обустройства, содержания и организации деятельности временных специализированных учреждений здравоохранения с особым противоэпидемическим режимом, организации и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении инфицированного лица или тела инфицированного умершего, лица или тела умершего с подозрением на инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний, вызывающих чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья.

Соответствующее решение утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 13 августа 2024 г. №916.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

Для судей, которым необходимо сдавать экзамен в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания, исключили отдельные тестовые вопросы.

Штат Техас подал в суд на General Motors из-за отслеживания данных об автомобилях и манере вождения их владельцев

В иске утверждается, что собранные данные были использованы компаниями для присвоения оценок риска водителям, которые повлияли на их страховые ставки без их ведома.

В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом

Обязательному размещению в специализированной больнице или госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лица с симптомами указанных болезней.

Конфискацию необоснованных активов предлагают применять не только к должностным лицам-коррупционерам, но и на случаи «иного незаконного происхождения активов»

Правовой режим конфискации необоснованных активов предлагают применять не только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, но и в случае иного незаконного происхождения активов, в частности, полученных от совершения других правонарушений.

Верховная Рада возвращается к рассмотрению законопроекта о засекречивании судебных дел о мобилизации в Реестре

Сейчас Реестр судебных решений представляет собой свалку документов, поэтому «нажать кнопку» и одним взмахом закрыть именно чувствительные для нацбезопасности решения не удастся, в связи с чем возникает вопрос, не «потеряются» ли таким образом и другие судебные дела, которые обороны и безопасности непосредственно не касаются.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео