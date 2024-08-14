В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом

Обязательному размещению в специализированной больнице или госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лица с симптомами указанных болезней.

Кабмин утвердил порядок создания и функционирования временных специализированных здравоохранительных учреждений с особым противоэпидемическим режимом. Ими станут специализированные больницы, специализированные госпитали, изоляторы и обсерваторы. Они образуются в соответствии с решением об установлении карантина.

В обсерваторах находятся лица, в отношении которых имеется обоснованный риск инфицирования или распространения инфекционной болезни, с целью осуществления медицинского надзора за ними, а также отдельные лица в случаях, определенных решением об установлении карантина.

В изоляторах размещаются лица, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения и в отношении которых появился обоснованный риск инфицирования или распространения инфекционной болезни, с целью осуществления медицинского надзора за ними.

Обязательному размещению в специализированной больнице/специализированном госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лицами с симптомами указанных болезней, а также в случаях, определенных решением об установлении карантина, лица, которые должны соответствовать следующим критериям:

по ним применяются меры и средства по предотвращению инфицирования во время ухода за пациентами, утвержденные Минздравом;

к ним может быть применена когортная изоляция;

лица не нуждаются в медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения в стационарных условиях.

Специализированные больницы/специализированные госпитали, изоляторы и обсерваторы создаются путем их развертывания в помещениях учреждений здравоохранения, учреждений оздоровления и отдыха, учебных заведений и других учреждений с привлечением работников таких учреждений.

Руководителем заведения здравоохранения, заведения оздоровления и отдыха, учебного заведения и других заведений, в помещениях которых разворачивается специализированная больница/специализированный госпиталь, изолятор и обсерватор, назначается ответственное лицо из лиц руководящего состава такого заведения, которое обеспечивает организацию, координацию и проведение санитарные и противоэпидемические меры, надлежащие условия труда работников и условия пребывания лиц в специализированных больницах/специализированных госпиталях, изоляторах и обсерваторах.

После завершения работы в специализированных больницах/специализированных госпиталях все работники и волонтеры подлежат обследованию относительно инфекционной болезни, включая осмотр врача-инфекциониста.

Пребывание лиц в специализированных больницах/специализированных госпиталях, изоляторах и обсерваторах безвозмездно.

Министерству здравоохранения в 6-месячный срок поручено обеспечить разработку и утверждение государственных санитарных норм и правил обустройства, содержания и организации деятельности временных специализированных учреждений здравоохранения с особым противоэпидемическим режимом, организации и проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении инфицированного лица или тела инфицированного умершего, лица или тела умершего с подозрением на инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний, вызывающих чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья.

Соответствующее решение утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 13 августа 2024 г. №916.

Автор: Наталья Мамченко

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