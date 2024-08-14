россия принудительно внедряет российские паспорта на ВОТ с угрозами конфискации имущества

На ВОТ оккупанты угрожают конфискацией имущества жителям, которые имеют долги и отказываются получать российские паспорта.

Источник фото: Visit Ukraine

На временно оккупированных территориях россия внедряет новые методы принудительного получения российских паспортов, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно информации Центра национального сопротивления, незаконная оккупационная власть угрожает украинцам конфискацией имущества в случае наличия долгов за коммунальные услуги, если они не имеют российского паспорта.

Эти действия являются частью кампании, направленной на ускорение процесса принудительной паспортизации, поскольку большинство украинцев на ВОТ отказывается получать российские документы. В частности, если квартира имеет нескольких владельцев и хотя бы один из них не получил российский паспорт, оккупанты угрожают конфискацией части имущества в пользу «государства».

Минреинтеграции подчеркивает, что такая принудительная паспортизация является нарушением международного гуманитарного права. Министерство напоминает, что получение российского паспорта на ВОТ может быть обосновано только в случае, если документ используется для выезда на подконтрольную украинскому правительству территорию или в третьи страны.

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