Практика судов
  1. В Украине

россия принудительно внедряет российские паспорта на ВОТ с угрозами конфискации имущества

22:00, 14 августа 2024
На ВОТ оккупанты угрожают конфискацией имущества жителям, которые имеют долги и отказываются получать российские паспорта.
россия принудительно внедряет российские паспорта на ВОТ с угрозами конфискации имущества
Источник фото: Visit Ukraine
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На временно оккупированных территориях россия внедряет новые методы принудительного получения российских паспортов, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно информации Центра национального сопротивления, незаконная оккупационная власть угрожает украинцам конфискацией имущества в случае наличия долгов за коммунальные услуги, если они не имеют российского паспорта.

Эти действия являются частью кампании, направленной на ускорение процесса принудительной паспортизации, поскольку большинство украинцев на ВОТ отказывается получать российские документы. В частности, если квартира имеет нескольких владельцев и хотя бы один из них не получил российский паспорт, оккупанты угрожают конфискацией части имущества в пользу «государства».

Минреинтеграции подчеркивает, что такая принудительная паспортизация является нарушением международного гуманитарного права. Министерство напоминает, что получение российского паспорта на ВОТ может быть обосновано только в случае, если документ используется для выезда на подконтрольную украинскому правительству территорию или в третьи страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главный чиновник ЕС по соцсетям открытым письмом пригрозил Илону Маску санкциями за вредный контент, но не предупредил главу Еврокомиссии

Правоохранительные органы ЕС проводят расследование в отношении Х на предмет возможных нарушений, и ЕС не хочет, чтобы его считали потенциально вмешивающимся в президентские выборы в США, поэтому заявление еврокомиссара оказалось «не к месту».

Органы пробации будут посылать свои документы в суды в электронном виде и зарегистрируются в ЕСИТС

Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между органами пробации и судами в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

Для судей, которым необходимо сдавать экзамен в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания, исключили отдельные тестовые вопросы.

Штат Техас подал в суд на General Motors из-за отслеживания данных об автомобилях и манере вождения их владельцев

В иске утверждается, что собранные данные были использованы компаниями для присвоения оценок риска водителям, которые повлияли на их страховые ставки без их ведома.

В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом

Обязательному размещению в специализированной больнице или госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лица с симптомами указанных болезней.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео