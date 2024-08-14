Практика судів
  1. В Україні

росія примусово впроваджує російські паспорти на ТОТ з погрозами конфіскації майна

22:00, 14 серпня 2024
На ТОТ окупанти погрожують конфіскацією майна мешканцям, які мають борги і відмовляються отримувати російські паспорти.
росія примусово впроваджує російські паспорти на ТОТ з погрозами конфіскації майна
Джерело фото: Visit Ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тимчасово окупованих територіях росія впроваджує нові методи примусового отримання російських паспортів, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією Центру національного спротиву, незаконна окупаційна влада погрожує українцям конфіскацією майна у випадку наявності боргів за комунальні послуги, якщо вони не мають російського паспорта.

Ці дії є частиною кампанії, спрямованої на прискорення процесу примусової паспортизації, оскільки більшість українців на ТОТ відмовляється отримувати російські документи. Зокрема, якщо квартира має кількох власників і хоча б один з них не отримав російський паспорт, окупанти погрожують конфіскацією частки майна на користь «держави».

Мінреінтеграції підкреслює, що така примусова паспортизація є порушенням міжнародного гуманітарного права. Міністерство нагадує, що отримання російського паспорта на ТОТ може бути обґрунтоване лише у випадку, якщо документ використовується для виїзду на підконтрольну українському уряду територію або в треті країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний чиновник ЄС із соцмереж відкритим листом пригрозив Ілону Маску санкціями за шкідливий контент, але не попередив голову Єврокомісії

Правоохоронні органи ЄС проводять розслідування щодо Х на предмет можливих порушень, і ЄС не хоче, щоб його вважали таким, що потенційно втручається в президентські вибори в США, тому заява єврокомісара виявилася «недоречною».

Органи пробації будуть надсилати свої документи в суди в електронному вигляді та зареєструються в ЄСІТС

Затверджено Порядок електронної інформаційної взаємодії між органами з питань пробації та судами в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації

Для суддів, яким необхідно складати іспит у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення виключили окремі тестові питання.

Штат Техас подав до суду на General Motors через відстеження даних про автомобілі та манеру водіння їх власників

У позові стверджується, що зібрані дані були використані компаніями для визначення оцінок ризику водіям, які вплинули на їх страхові ставки без їх відома.

В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео