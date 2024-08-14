росія примусово впроваджує російські паспорти на ТОТ з погрозами конфіскації майна

На ТОТ окупанти погрожують конфіскацією майна мешканцям, які мають борги і відмовляються отримувати російські паспорти.

Джерело фото: Visit Ukraine

На тимчасово окупованих територіях росія впроваджує нові методи примусового отримання російських паспортів, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з інформацією Центру національного спротиву, незаконна окупаційна влада погрожує українцям конфіскацією майна у випадку наявності боргів за комунальні послуги, якщо вони не мають російського паспорта.

Ці дії є частиною кампанії, спрямованої на прискорення процесу примусової паспортизації, оскільки більшість українців на ТОТ відмовляється отримувати російські документи. Зокрема, якщо квартира має кількох власників і хоча б один з них не отримав російський паспорт, окупанти погрожують конфіскацією частки майна на користь «держави».

Мінреінтеграції підкреслює, що така примусова паспортизація є порушенням міжнародного гуманітарного права. Міністерство нагадує, що отримання російського паспорта на ТОТ може бути обґрунтоване лише у випадку, якщо документ використовується для виїзду на підконтрольну українському уряду територію або в треті країни.

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