У порту німецького Гамбурга виявили авіабомбу – що відомо

Авіабомба часів Другої світової війни була знайдена на території підприємства в порту німецького Гамбурга.

Джерело фото: Daniel Bockwoldt/dpa

500-фунтову (приблизно 227 кг) авіаційну бомба з ударним запалом часів Другої світової війни виявили на території підприємства в порту німецького Гамбурга. Про це повідомляє Spiegel.

За повідомленням поліції Гамбурга, автомагістраль A7 була повністю перекрита між розв'язками Отмаршен і Вальтерсхоф, оскільки тунель під Ельбою знаходиться в безпосередній близькості від місця виявлення бомби.

Пожежна служба встановила навколо бомби 300-метрову зону відчуження. Оскільки це промислова зона, там немає мешканців. Також був встановлений 500-метровий радіус попередження.

«Служба знешкодження бомб гамбурзької пожежної команди успішно знешкодила бомбу у Вальтерсхофі», – заявили пожежники. Відтак, заходи, вжиті пожежною командою і поліцією, знімаються.

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