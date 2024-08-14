В порту немецкого Гамбурга обнаружили авиабомбу – что известно

Авиабомба времен второй мировой войны была найдена на территории предприятия в порту немецкого Гамбурга.

Источник фото: Daniel Bockwoldt/dpa

500-фунтовую (примерно 227 кг) авиационную бомбу с ударным запалом времен Второй мировой войны обнаружили на территории предприятия в порту немецкого Гамбурга. Об этом сообщает Spiegel.

По сообщению полиции Гамбурга, автомагистраль A7 была полностью перекрыта между развязками Отмаршен и Вальтерсхоф, поскольку туннель под Эльбой находится в непосредственной близости от обнаружения бомбы.

Пожарная служба установила вокруг бомбы 300-метровую зону отчуждения. Поскольку это промышленная зона, там нет жильцов. Также был установлен 500-метровый радиус предупреждения.

«Служба обезвреживания бомб гамбургской пожарной команды успешно обезвредила бомбу в Вальтерсхофе», - заявили пожарные. Следовательно, меры, предпринятые пожарной командой и полицией, снимаются.

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