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В порту немецкого Гамбурга обнаружили авиабомбу – что известно

20:28, 14 августа 2024
Авиабомба времен второй мировой войны была найдена на территории предприятия в порту немецкого Гамбурга.
В порту немецкого Гамбурга обнаружили авиабомбу – что известно
Источник фото: Daniel Bockwoldt/dpa
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500-фунтовую (примерно 227 кг) авиационную бомбу с ударным запалом времен Второй мировой войны обнаружили на территории предприятия в порту немецкого Гамбурга. Об этом сообщает Spiegel.

По сообщению полиции Гамбурга, автомагистраль A7 была полностью перекрыта между развязками Отмаршен и Вальтерсхоф, поскольку туннель под Эльбой находится в непосредственной близости от обнаружения бомбы.

Пожарная служба установила вокруг бомбы 300-метровую зону отчуждения. Поскольку это промышленная зона, там нет жильцов. Также был установлен 500-метровый радиус предупреждения.

«Служба обезвреживания бомб гамбургской пожарной команды успешно обезвредила бомбу в Вальтерсхофе», - заявили пожарные. Следовательно, меры, предпринятые пожарной командой и полицией, снимаются.

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