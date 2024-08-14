На Днепровской ГЭС временно ограничат движение транспорта

Движение через Днепровскую ГЭС будет ограничено 18 августа из-за ремонтных работ.

В воскресенье, 18 августа, на Днепровской ГЭС состоятся ремонтные работы, из-за чего движение транспорта через гидроэлектростанцию будет временно ограничено. Об этом сообщила патрульная полиция Запорожской области.

По информации полиции, ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00. В связи с этим, водителям рекомендовано воспользоваться объездными маршрутами через Арочный мост на о. Хортица (улицы Сергея Тюленина, Сечи и Таганская), а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.

Эти меры необходимы для проведения ремонтных работ на ГЭС и обеспечения безопасности дорожного движения во время их выполнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.