Государственным банкам разрешат продавать неработающие кредиты со снижением цены, – Алексей Мовчан

Неработающие кредиты занимают значительную часть кредитных портфелей государственных банков, что истощает Госбюджет и тормозит восстановление экономики.

Источник фото: rada.gov.ua

Заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Алексей Мовчан принял участие в онлайн-заседании Комитета Ассоциации украинских банков, посвященном обсуждению двух ключевых законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Первый законопроект, под номером 11139, касается изменений в законодательство для повышения эффективности управления государственным имуществом и совершенствования механизма реализации арестованного имущества. Мовчан отметил, что проект в частности предусматривает постепенную отмену моратория на принудительную реализацию имущества предприятий, где государственная доля превышает 25%. Мораторий был введен в 2001 году как временная мера, но до сих пор остается в силе из-за отсутствия четких сроков для его отмены.

«Мораторий был принят в 2001 году и должен был быть временным и планировался на год. Однако в переходных положениях документа не указано, когда мораторий теряет силу, «поэтому он до сих пор действует», - отметил Мовчан. Он подчеркнул, что этот законопроект разрабатывался в сотрудничестве с Всемирным банком и EU Project Pravo-Justice и является частью обязательств Украины перед Европейским Союзом.

Второй законопроект, под номером 11138, ориентирован на повышение эффективности управления проблемными кредитами государственных банков. Мовчан обратил внимание на то, что неработающие кредиты (NPL) занимают значительную часть кредитных портфелей государственных банков, что истощает государственный бюджет и тормозит восстановление экономики.

«Законопроект предоставит возможность государственным банкам продавать неработающие кредиты со снижением цены прозрачным способом, что не будет расценено как нанесение убытков», - пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что проект разрабатывался в сотрудничестве с Всемирным банком и государственными банками.

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