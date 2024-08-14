Державним банкам дозволять продавати непрацюючі кредити зі зниженням ціни, – Олексій Мовчан

Непрацюючі кредити займають значну частину кредитних портфелів державних банків, що виснажує Держбюджет і гальмує відновлення економіки.

Джерело фото: rada.gov.ua

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан взяв участь в онлайн-засіданні Комітету Асоціації українських банків, присвяченому обговоренню двох ключових законопроектів. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Перший законопроект, під номером 11139, стосується змін до законодавства для підвищення ефективності управління державним майном та вдосконалення механізму реалізації арештованого майна. Мовчан зазначив, що проект зокрема передбачає поступове скасування мораторію на примусову реалізацію майна підприємств, де державна частка перевищує 25%. Мораторій був запроваджений у 2001 році як тимчасовий захід, але досі залишається в силі через відсутність чітких термінів для його скасування.

«Мораторій був прийнятий у 2001 році і мав бути тимчасовим та планувався на рік. Однак у перехідних положеннях документу не зазначено, коли мораторій втрачає чинність, «тому він й досі діє»», — наголосив Мовчан. Він підкреслив, що цей законопроект розроблявся у співпраці з Світовим банком та EU Project Pravo-Justice і є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом.

Другий законопроект, під номером 11138, орієнтований на підвищення ефективності управління проблемними кредитами державних банків. Мовчан звернув увагу на те, що непрацюючі кредити (NPL) займають значну частину кредитних портфелів державних банків, що виснажує державний бюджет і гальмує відновлення економіки.

«Законопроєкт надасть можливість державним банкам продавати непрацюючі кредити зі зниженням ціни у прозорий спосіб, що не буде розцінено як завдання збитків», — пояснив парламентар.

Він також підкреслив, що проект розроблявся у співпраці з Світовим банком і державними банками.

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