Практика судів
  1. В Україні

Державним банкам дозволять продавати непрацюючі кредити зі зниженням ціни, – Олексій Мовчан

15:23, 14 серпня 2024
Непрацюючі кредити займають значну частину кредитних портфелів державних банків, що виснажує Держбюджет і гальмує відновлення економіки.
Державним банкам дозволять продавати непрацюючі кредити зі зниженням ціни, – Олексій Мовчан
Джерело фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан взяв участь в онлайн-засіданні Комітету Асоціації українських банків, присвяченому обговоренню двох ключових законопроектів. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Перший законопроект, під номером 11139, стосується змін до законодавства для підвищення ефективності управління державним майном та вдосконалення механізму реалізації арештованого майна. Мовчан зазначив, що проект зокрема передбачає поступове скасування мораторію на примусову реалізацію майна підприємств, де державна частка перевищує 25%. Мораторій був запроваджений у 2001 році як тимчасовий захід, але досі залишається в силі через відсутність чітких термінів для його скасування.

«Мораторій  був прийнятий у 2001 році і мав бути тимчасовим та планувався на рік. Однак у перехідних положеннях документу не зазначено, коли мораторій втрачає чинність, «тому він й досі діє»», — наголосив Мовчан. Він підкреслив, що цей законопроект розроблявся у співпраці з Світовим банком та EU Project Pravo-Justice і є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом.

Другий законопроект, під номером 11138, орієнтований на підвищення ефективності управління проблемними кредитами державних банків. Мовчан звернув увагу на те, що непрацюючі кредити (NPL) займають значну частину кредитних портфелів державних банків, що виснажує державний бюджет і гальмує відновлення економіки.

«Законопроєкт надасть можливість державним банкам продавати непрацюючі кредити зі зниженням ціни у прозорий спосіб, що не буде розцінено як завдання збитків», — пояснив парламентар.

Він також підкреслив, що проект розроблявся у співпраці з Світовим банком і державними банками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб.

Конфіскацію необґрунтованих активів пропонують застосовувати не лише до посадовців-корупціонерів, але й на випадки «іншого незаконного походження активів»

Правовий режим конфіскації необґрунтованих активів пропонують застосовувати не тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але і щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних від вчинення інших правопорушень.

Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту щодо засекречування судових справ про мобілізацію у Реєстрі

Зараз Реєстр судових рішень представляє собою звалище документів, тому «натиснути кнопку» і одним помахом закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, у звʼязку з чим виникає питання, чи не «загубляться» таким чином й інші судові справі, які оборони і безпеки безпосередньо не стосуються.

У Президента оголосили конкурс одразу на три посади суддів Конституційного Суду

Кандидати на посади суддів КСУ можуть подати документи з 14 серпня по 12 вересня.

Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео